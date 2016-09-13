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Виталий Смирнов: Кибератаки подрывают наши усилия по нормализации отношений с WADA

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выступил с заявлением в связи с кибератаками на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы уже обратились за помощью в соответствующий компетентный государственный орган – Роскомнадзор, который подтвердил нам готовность использовать все имеющиеся в его распоряжении средства и полномочия в расследовании данного инцидента.

Мы вынуждены констатировать, что данные кибератаки существенным образом подрывают наши совместные с WADA усилия по нормализации отношений и надеемся, что в ближайшее время злоумышленники будут найдены и к ним будут применены соответствующие меры.

Мы находимся в постоянном контакте с руководством этой организации (WADA). И некоторое время назад мы получили письмо от президента агентства Крейга Риди, в котором он просит нас оказать содействие в расследовании кибератак на WADA. По его информации, эти атаки организованы определенной хакерской группой, которая якобы имеет связь с российской исполнительной властью. В этой связи хотел бы сказать, что в современном мире кибератаки являются глобальной проблемой и мне кажется, было бы неправильным сразу связывать их с правительством той или иной страны», – говорится в заявлении Смирнова, которое опубликовал ТАСС.

Напомним, во вторник стало известно о том, что хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных WADA и опубликовала документы, согласно которым гимнастка Симоне Байлс, а также теннисистки Серена и Винус Уильямс получили разрешение на использование запрещенных препаратов по состоянию здоровья. В четверг хакеры опубликовали имена 25 участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которым было разрешено употреблять допинг.

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