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«Вильярреал» интересуется Дзагоевым

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Fichajes.netКомментарии

Испанский «Вильярреал» планирует усилить состав команды полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. 

По информации испанских СМИ, представитель испанского клуба наблюдал за игрой Дзагоева в матче с «Байером» в Лиге чемпионов (2:2), где футболист отметился забитым мячом. Также Аланом интересуются «Эвертон», «Шальке 04» и дортмундская «Боруссия».

- Алан вернул себе лучшую форму после травмы и громко о себе заявил. Почти каждую неделю общаюсь с представителями английских, немецких, итальянских и испанских клубов. Наблюдатели от разных команд присутствуют на матчах ЦСКА. Существуют варианты перехода, которые могут осуществиться уже в зимнее трансферное окно, - рассказал агент игрока Антон Астафьев.

Напомним, из-за повреждения Алан Дзагоев был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016 во Франции.

В составе ЦСКА Дзагоев стал трехкратный чемпионом России.

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