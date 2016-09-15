Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 2СКА
ХоккейАвтомобилист0 : 0ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург0 : 1Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Открытый чемпионат Москвы по вейкбордингу выиграл Георгий Худницкий

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Открытый чемпионат Москвы по вейкбордингу выиграл Георгий Худницкий

Георгий Худницкий из Петербурга победил в открытом чемпионате Москвы по вейкбордингу.

Питерский райдер в очередной раз доказал право называться одним из лучших катерных вейкбордистов страны, выиграв первое место.

В отсутствие земляка Никиты Мартьянова неоднократный призер чемпионатов России и Москвы Худницкий вновь показал отличное катание и сумел обойти опять-таки земляка Никиту Терскова. Однако питерскую гегемонию постепенно начинают разбавлять москвичи – третьим на чемпионате стал Максим Никашкин, в 2015 году лидировавший в категории «юноши» на чемпионате России, а в этом перебравшийся в Open. Но ему есть еще к чему стремиться – если лидеров соревнований отделяли друг от друга всего три очка (30.08 и 27.20 соответственно), то Никашкин заработал почти 20 (19.98).

Спортсмены разыграли призовой фонд в 150 тысяч рублей, также первые тройки получили памятные призы.

Результаты чемпионата Москвы, 11 сентября 2016 года

Категория Open (мужчины)

  1. Георгий Худницкий (Санкт-Петербург)

  2. Никита Терсков (Санкт-Петербург)

  3. Максим Никашкин (Москва)

Девушки

  1. Юлия Кринецкая (Москва)

  2. Анна-Мария Кушковская (Санкт-Петербург)

  3. Дарья Кудряшова (Самара)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложения