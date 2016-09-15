Открытый чемпионат Москвы по вейкбордингу выиграл Георгий Худницкий

Георгий Худницкий из Петербурга победил в открытом чемпионате Москвы по вейкбордингу.

Питерский райдер в очередной раз доказал право называться одним из лучших катерных вейкбордистов страны, выиграв первое место.

В отсутствие земляка Никиты Мартьянова неоднократный призер чемпионатов России и Москвы Худницкий вновь показал отличное катание и сумел обойти опять-таки земляка Никиту Терскова. Однако питерскую гегемонию постепенно начинают разбавлять москвичи – третьим на чемпионате стал Максим Никашкин, в 2015 году лидировавший в категории «юноши» на чемпионате России, а в этом перебравшийся в Open. Но ему есть еще к чему стремиться – если лидеров соревнований отделяли друг от друга всего три очка (30.08 и 27.20 соответственно), то Никашкин заработал почти 20 (19.98).



Спортсмены разыграли призовой фонд в 150 тысяч рублей, также первые тройки получили памятные призы.



Результаты чемпионата Москвы, 11 сентября 2016 года

Категория Open (мужчины)



Георгий Худницкий (Санкт-Петербург) Никита Терсков (Санкт-Петербург) Максим Никашкин (Москва)

Девушки

