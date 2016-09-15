Открытый чемпионат Москвы по вейкбордингу выиграл Георгий Худницкий
Георгий Худницкий из Петербурга победил в открытом чемпионате Москвы по вейкбордингу.
Питерский райдер в очередной раз доказал право называться одним из лучших катерных вейкбордистов страны, выиграв первое место.
В
отсутствие земляка Никиты Мартьянова
неоднократный призер чемпионатов России
и Москвы Худницкий вновь показал
отличное катание и сумел обойти опять-таки
земляка Никиту Терскова. Однако питерскую
гегемонию постепенно начинают разбавлять
москвичи – третьим на чемпионате стал
Максим Никашкин, в 2015 году лидировавший
в категории «юноши» на чемпионате
России, а в этом перебравшийся в Open.
Но ему есть еще к чему стремиться – если
лидеров соревнований отделяли друг от
друга всего три очка (30.08 и 27.20
соответственно), то Никашкин заработал
почти 20 (19.98).
Спортсмены разыграли призовой фонд в
150 тысяч рублей, также первые тройки
получили памятные призы.
Результаты чемпионата Москвы, 11 сентября 2016 года
Категория
Open
(мужчины)
-
Георгий Худницкий (Санкт-Петербург)
-
Никита Терсков (Санкт-Петербург)
-
Максим Никашкин (Москва)
Девушки
-
Юлия Кринецкая (Москва)
-
Анна-Мария Кушковская (Санкт-Петербург)
-
Дарья Кудряшова (Самара)