Владимир Юрзинов-младший: По игре в нападении провели один из лучших матчей
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Была хорошая игра. Обе команды боролись за победу. По игре в нападении провели один из лучших матчей. Было большое количество моментов, владели инициативой. Подводит нас, к сожалению, реализация. Соперник играл хорошо, здорово использовал свои моменты», - цитирует специалиста официальный сайт «Амура».
18 сентября «Кульлунь» сыграет дома с «Ладой».
Матч
Амур - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Пёйсти (Коллинс), 17:50 (0:1). Зогорна (Рамстедт), 26:32 (1:1). Бывальцев (Зогорна), 30:23 (2:1). Зуб (Литовченко, Капустин), 50:55 (3:1).
Место и дата
15 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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