«Депортиво» подписал контракт с Бабелом

Полузащитник Райан Бабел стал игроком «Депортиво». 29-летний голландец подписал с испанским клубом контракт до конца календарного года.

«Я мечтал играть в испанской лиге. Спасибо клубу за то, что предоставил мне такую возможность. Над предложением «Депортиво» долго не думал. Чувствую себя хорошо, но пока не набрал форму, чтобы выходить на поле», – сказал Бабел.

Напомним, ранее Бабел играл в «Аяксе» (2004-2007, 2013), «Ливерпуле» (2007-2011), «Хоффенхайме» (2011-2013), «Касымпаше» (2013-2015).

Минувший сезон Бабел провел в высшей лиге ОАЭ за «Аль-Айн» и забил один гол в восьми матчах.