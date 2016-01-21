Безродный сегодня похоронен в Сумах

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Артем Безродный, который умер во вторник в возрасте 37-лет, в четверг похоронен в Сумах.

- Артема отпели в соборе, после чего он был похоронен на кладбище в районе Барановка. С ним пришло проститься много людей, футбольная общественность города, ребята, с которым начинал заниматься в СДЮШОР, - рассказал корреспонденту Sovsport.ru Александр Мурашкин, тренер любительской команды «Альянс», за которую выступал в последнее время Безродный.

По словам Мурашкина, медики назвали причиной смерти остановку сердца. Все произошло утром во вторник, когда Безродный отправился на пробежку. У Артема остался 13-летний сын (Безродный не жил с женой), родители, сестра, племянник.