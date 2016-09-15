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«Урал» – «Анжи». Вместо Егорова главным судьей назначен Лапочкин

Максим Шитиков
Источник:  Twitter.comКомментарии

Арбитр из Саранска Александр Егоров не будет работать на матче седьмого тура чемпионата России «Урал» – «Анжи» из-за болезни, сообщает официальный твиттер РФПЛ.

Вместо него главным судьей назначен Сергей Лапочкин. Петербуржец в текущем розыгрыше Премьер-лиги работал на двух играх: «Томь» – «Уфа» (1:0) и «Краснодар» – «Локомотив» (1:2).

Напомним, матч «Урал» – «Анжи» состоится в Екатеринбурге 17 сентября и начнется в 16:30.

После шести туров подопечные Вадима Скрипченко занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. Команда из Дагестана, набрав восемь очков, идет на восьмой позиции.

В предыдущем туре екатеринбуржцы проиграли в Казани «Рубину» (1:3), а подопечные Павла Врбы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

Матч

Урал - Анжи

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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