«Урал» – «Анжи». Вместо Егорова главным судьей назначен Лапочкин
Арбитр из Саранска Александр Егоров не будет работать на матче седьмого тура чемпионата России «Урал» – «Анжи» из-за болезни, сообщает официальный твиттер РФПЛ.
Вместо него главным судьей назначен Сергей Лапочкин. Петербуржец в текущем розыгрыше Премьер-лиги работал на двух играх: «Томь» – «Уфа» (1:0) и «Краснодар» – «Локомотив» (1:2).
Произошло вынужденное изменение в составе судейской бригады на матч «Урал» - «Анжи», в связи с болезнью Александра Егорова— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 сентября 2016 г.
Напомним, матч «Урал» – «Анжи» состоится в Екатеринбурге 17 сентября и начнется в 16:30.
После шести туров подопечные Вадима Скрипченко занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. Команда из Дагестана, набрав восемь очков, идет на восьмой позиции.
В предыдущем туре екатеринбуржцы проиграли в Казани «Рубину» (1:3), а подопечные Павла Врбы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция