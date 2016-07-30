Матч молодежных команд «Оренбурга» и «Спартака» прерван из-за отключения электричества

Матч седьмого тура молодежного первенства России «Оренбург» - «Спартак» был прерван сегодня во втором тайме из-за отключения электричества на стадионе.

Команды покинули поле, и встреча будет доиграна в пятницу, 16 сентября, сообщает официальный твиттер столичного клуба.

Матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету полузащитника Александра Ломовицкого.