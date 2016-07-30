Матч молодежных команд «Оренбурга» и «Спартака» прерван из-за отключения электричества
Матч седьмого тура молодежного первенства России «Оренбург» - «Спартак» был прерван сегодня во втором тайме из-за отключения электричества на стадионе.
Команды покинули поле, и встреча будет доиграна в пятницу, 16 сентября, сообщает официальный твиттер столичного клуба.
Матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету полузащитника Александра Ломовицкого.
Матч
Оренбург (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Ломовицкий 44 (0:1). Руденко 53 (0:2).
Состав
Оренбург (мол): Руденко, Пикин (Билюков, 82), Криворучко, Васиев (Иванов С., 67), Черязов (Оплеснин, 78), Хайбуллин (Лесовский, 71), Митренко (Иванов И., 81), Шогенов (Алтышев, 61), Рудаков, Рыбкин (Бойко, 72), Сарсенов
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Рассказов, Мамин, Сокол, Полубояринов (Мазуров, 90), Горовых (Володкин, 86), Бабаев (Никулин, 80), Ломовицкий, Цыганков, Руденко (Киселёв, 86)
Предупреждения:
Сарсенов, 90 - Ломовицкий, 58
Судья:
Александр Курбатов (Россия)
Место и дата
15 сентября 17:00, , Онлайн-трансляция