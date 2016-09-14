Александр Жуков: Отставка Сырцова логична
Президент Олимпийского
комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку президента Федерации
тяжелой атлетики России Сергея Сырцова.
«Тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх (2016 года),
дисквалифицировали федерацию, и было огромное количество случаев с допингом.
Конечно, это (отставка) логично», – приводит ТАСС слова Жукова.
Напомним, 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики
отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.
Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Отчетно-выборная конференция федерации назначена на 29 сентября.
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