Александр Жуков: Отставка Сырцова логична

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова.

«Тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх (2016 года), дисквалифицировали федерацию, и было огромное количество случаев с допингом. Конечно, это (отставка) логично», – приводит ТАСС слова Жукова.

Напомним, 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Отчетно-выборная конференция федерации назначена на 29 сентября.