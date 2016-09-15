«Маккаби» – «Зенит». Мак и Кержаков выйдут в стартовом составе гостей
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч против «Маккаби» (Тель-Авив) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Жулиано, Кокорин, А.Кержаков, Нету, Смольников, Гарсия (К), Витсель, Мак, Жирков.
Запасные игроки: М.Кержаков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисио, Юсупов, Гасилин, Джорджевич.
Напомним, матч пройдет в Нетании и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
В другом матче группы D голландский АЗ примет ирландский «Дандолк».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция