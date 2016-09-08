Мисхат Фахрутдинов: Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед
Главный тренер
«Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал победу над «Куньлунем»
(3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
– У «Амура» было много хороших моментов, мы создавали опасные ситуации. Наша проблема – реализация. Игра была на встречных курсах, хотя я не очень приветствую открытый хоккей. Хочется играть в правильный хоккей, но в целом парни выполнили свою задачу. Нам каждая победа очень важна для уверенности. Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед, - сказал специалист.
Хабаровчане одержали третью победу. 18 сентября «Амур» примет «Ак Барс».
Матч
Амур - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Пёйсти (Коллинс), 17:50 (0:1). Зогорна (Рамстедт), 26:32 (1:1). Бывальцев (Зогорна), 30:23 (2:1). Зуб (Литовченко, Капустин), 50:55 (3:1).
Место и дата
15 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция