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Мисхат Фахрутдинов: Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед

Ярослав Карамов
Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

– У «Амура» было много хороших моментов, мы создавали опасные ситуации. Наша проблема – реализация. Игра была на встречных курсах, хотя я не очень приветствую открытый хоккей. Хочется играть в правильный хоккей, но в целом парни выполнили свою задачу. Нам каждая победа очень важна для уверенности. Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед, - сказал специалист.

Хабаровчане одержали третью победу. 18 сентября «Амур» примет «Ак Барс».

Матч

Амур - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Пёйсти (Коллинс), 17:50 (0:1). Зогорна (Рамстедт), 26:32 (1:1). Бывальцев (Зогорна), 30:23 (2:1). Зуб (Литовченко, Капустин), 50:55 (3:1).

Место и дата

15 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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