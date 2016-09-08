Мисхат Фахрутдинов: Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

– У «Амура» было много хороших моментов, мы создавали опасные ситуации. Наша проблема – реализация. Игра была на встречных курсах, хотя я не очень приветствую открытый хоккей. Хочется играть в правильный хоккей, но в целом парни выполнили свою задачу. Нам каждая победа очень важна для уверенности. Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед, - сказал специалист.

Хабаровчане одержали третью победу. 18 сентября «Амур» примет «Ак Барс».