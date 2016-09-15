Борис Майоров: Надо учитывать, что мы прилетели в Америку 11 сентября

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами.

- Результат в поединке с Канадой (2:3 ОТ) россияне показали вполне достойный, - считает Борис Майоров. – Надо же учитывать, что наша команда прилетела в Северную Америку 11 сентября. И сейчас у игроков самые тяжелые дни акклиматизации.

Поэтому меня не сильно удивляет, что в первых периодах канадцы нас перебросали, выигрывали вбрасывание и имели территориальное преимущество.