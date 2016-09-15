«Маккаби» – «Зенит». Филипенко и Бенаюн – в основе хозяев
Стала известна заявка «Маккаби» на домашний матч группового этапа Лиги Европы против петербурского «Зенита».
Стартовый состав: Райкович, Даса, Медунянин, Альберман (К), Бен-Хаим 2, Бен-Аруш, Филипенко, Кьяртанссон, Бен-Хаим 1, Игиебор, Бенаюн.
Запасные игроки: Лифшиц, Скарионе, Бен-Басат, Ицхаки, Миха, Голаса, Перец.
Напомним, матч пройдет в Нетании и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
В другом матче группы D голландский АЗ примет ирландский «Дандолк».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция