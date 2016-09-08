Неймар: Если бы «Золотой мяч» всегда доставался лучшему, его всегда получал бы Месси

Форвард «Барселоны» Неймар высказался о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч».

«Мне бы хотелось снова оказаться в тройке лучших, но это сложно, потому что зависит от многих факторов. Если бы «Золотой мяч» всегда доставался лучшему, его всегда получал бы Месси», – сказал Неймар.

Напомним, в прошлом году Неймар занял третье место в голосовании главных тренеров, капитанов и журналистов.