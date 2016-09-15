«Магнитка» уступила «Трактору», несмотря на дубль Мозякина
«Трактор» дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Артем Севанькаев (дважды), Николай Белов, Александр Черников и Алексей Кручинин. У гостей дубль на счету Сергея Мозякина, еще одну шайбу забросил Крис Ли.
Отметим, что теперь в активе Мозякина, лучшего снайпера отечественных чемпионатов, 431 гол.
«Магнитка» потерпел пятое поражение, а «Трактор» - третью победу в основное время.
17 сентября челябинцы примут «Салават Юлаев», а магнитогорцы 20 сентября примут «Слован».
Матч
Трактор - Металлург Мг - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Мозякин (Вольски, Ли), 12:53 (0:1). Ли (Вольски), 15:18 (0:2). Севанькаев (Кручинин), 16:59 (1:2). Севанькаев (Денисов, Щехура), 20:21 (2:2). Мозякин (Антипин, Коварж), 29:39 (2:3). Белов 38:47 (3:3). Черников (Пеньковский), 39:11 (4:3). Петров Ю. (Щехура, Кручинин), 43:38 (5:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция