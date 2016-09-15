«Магнитка» уступила «Трактору», несмотря на дубль Мозякина

«Трактор» дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Артем Севанькаев (дважды), Николай Белов, Александр Черников и Алексей Кручинин. У гостей дубль на счету Сергея Мозякина, еще одну шайбу забросил Крис Ли.

Отметим, что теперь в активе Мозякина, лучшего снайпера отечественных чемпионатов, 431 гол.

«Магнитка» потерпел пятое поражение, а «Трактор» - третью победу в основное время.

17 сентября челябинцы примут «Салават Юлаев», а магнитогорцы 20 сентября примут «Слован».