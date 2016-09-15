Илья Максимов: В Туле очень крутые болельщики Дмитрий Аполоник 15 сентября 2016, 19:31

Тульский «Арсенал» провел презентацию новичка клуба Ильи Максимова.



«Я не ошибся в своем выборе. У «Арсенала» хороший состав, встретил здесь много знакомых, нам по силам занять высокое место в таблице. А еще я знаю, что в Туле очень крутые болельщики, одни из лучших в России», - заявил Максимов на мероприятии.



Напомним, что «Арсенал» смог заявить Максимова вне трансферного окна, так как полузащитник в августе разорвал контракт с «Анжи». Илья будет выступать за тульский клуб под номером 78.

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