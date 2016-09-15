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Илья Максимов: В Туле очень крутые болельщики

Дмитрий Аполоник
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Тульский «Арсенал» провел презентацию новичка клуба Ильи Максимова.

«Я не ошибся в своем выборе. У «Арсенала» хороший состав, встретил здесь много знакомых, нам по силам занять высокое место в таблице. А еще я знаю, что в Туле очень крутые болельщики, одни из лучших в России», - заявил Максимов на мероприятии.

Напомним, что «Арсенал» смог заявить Максимова вне трансферного окна, так как полузащитник в августе разорвал контракт с «Анжи». Илья будет выступать за тульский клуб под номером 78.
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