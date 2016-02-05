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Костнер тренируется в Санкт-Петербурге в группе Мишина

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Каролина Костнер тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина.

«Каролина Костнер сейчас тренируется в Петербурге под моим руководством», – приводит «Р-Спорт» слова Мишина.

В сезоне 2013/2014 итальянская фигуристка заняла третьи места на Олимпиаде, а также чемпионатах Европы и мира, после чего пропустила почти два года.

В январе 2015 года Костнер была дисквалифицирована на 16 месяцев по делу об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом  олимпийским чемпионом 2008 года в спортивной ходьбе на 50 километров Алексом Швацером.

В октябре 2015 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) пересмотрел решение по этому делу, и Костнер получила разрешение выступать на соревнованиях с 1 января 2016 года.

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