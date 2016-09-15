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«Карабах» вырвал ничью у «Слована»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Азербайджанский «Карабах» дома сыграл вничью с чешским «Слованом» из Либереца (2:2) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Счет уже на первой минуте открыл полузащитник гостей Ян Сикора, но вскоре Маркос Мичел восстановил равенство.

Во втором тайме Милан Барош вывел «Слован» вперед. Уже в компенсированное арбитром время Рашад Садыхов сделал счет 2:2. 

В другом матче группы J греческий ПАОК примет сегодня итальянскую «Фиорентину».

29 сентября «Карабах» в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Слован» в тот же день примет ПАОК.

Матч

Карабах - Слован Лб - 2:2 (1:1)

Голы

Сикора 1 (0:1). Мичел 7 (1:1). Барош 68 (1:2). Садыхов 90 (2:2).

Состав

Карабах: Шехич, Аголли (Мадатов, 86), Медведев, Юнусзаде, Садыхов, Гараев (Исмайлов, 76), Кинтана, Мичел, Алмейда, Рейналдо, Ндлову (Муарем, 66)

Слован Лб: Дубравка, Говорка, Цоуфал, Латка, Бартошак, Брейте, Бартль (Карафиат, 65), Фолпрехт, Сикора (Нитриански, 85), Вух, Барош (Сукенник, 75)

Предупреждения:

Аголли, 72; Мичел, 74 - нет

Судья:

Штефан Клосснер (Швейцария)

Место и дата

15 сентября 18:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция

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