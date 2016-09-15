Сергей Павлов: Матч с «Зенитом» - удар по психологии
На открытой тренировке перед матчем «Томь» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов рассказал о реакции на поражение от «Зенита».
«Удар по психологии был приличный. Да, неприятно, но всё по делу. Вносим поправки перед игрой с «Томью», потому что матч с «Зенитом» дал много информации. Мы задействовали игроков, которых давно не было на поле. Кто-то понравился, кто-то просто провалил игру...Мы будем вносить изменения, потому что счёт на табло их требует. Столько сделали результативных ошибок, для команды нашего уровня это непозволительно», - заявил Павлов.
Напомним, что туляки уступили «Зениту» дома со счётом 0:5. Матч «Томь» - «Арсенал» состоится 17 сентября в 14:00 по московскому времени.
«Удар по психологии был приличный. Да, неприятно, но всё по делу. Вносим поправки перед игрой с «Томью», потому что матч с «Зенитом» дал много информации. Мы задействовали игроков, которых давно не было на поле. Кто-то понравился, кто-то просто провалил игру...Мы будем вносить изменения, потому что счёт на табло их требует. Столько сделали результативных ошибок, для команды нашего уровня это непозволительно», - заявил Павлов.
Напомним, что туляки уступили «Зениту» дома со счётом 0:5. Матч «Томь» - «Арсенал» состоится 17 сентября в 14:00 по московскому времени.
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