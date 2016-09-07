«Лион» близок к подписанию Адебайора

Форвард Эммануэль Адебайор близок к подписанию контракта с «Лионом», сообщает L’Equipe.

32-летний тоголезский нападающий является свободным агентом, поэтому может найти себе клуб, несмотря на закрытие трансферного окна.

В среду Адебайор прилетел в Лион, где должен договориться по деталям соглашения с клубом.

Напомним, последние десять лет форвард провел в Англию, откуда уезжал только на полгода в аренду в «Реал». Адебайор играл в «Арсенале», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и «Кристал Пэласе».

До этого он провел пять сезонов во Франции за «Метц» (2001-2003) и «Монако» (2003-2006).