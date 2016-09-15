Глушаков и Мельгарехо не сыграют с «Оренбургом»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и нападающий столичного клуба Лоренсо Мельгарехо пропустят выездной матч седьмого тура чемпионата России против «Оренбурга».
Как сообщает официальный сайт красно-белых, у Глушакова микротравма мышц правого бедра, у Мельгарехо - ушиб коленного сустава.
Игра состоится в пятницу в Оренбурге». Начало - в 17:00 мск.
Матч
Оренбург - Спартак - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Промес 2 (0:1).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
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