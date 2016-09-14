Неймар признал, что вел переговоры о переходе в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о переходе в другой европейский клуб.

Бразилец Неймар сегодня был вынужден признать, что он и в самом деле вел через своих представителей переговоры о переходе во французский ПСЖ. На пресс-конференции в Барселоне Неймар признал, что его представители действительно обсуждали возможность такого перехода, и сам он встречался с руководством ПСЖ.



«Да, я вел переговры, и не с одним клубом,» - заявил Неймар. - «Но я принял решение остаться в «Барселоне», потому что здесь я чувствую себя как дома. Я счастлив играть в этой команде, я барселонец»

Неймар был вынужден отвечать на вопросы о своем несостоявшемся переходе в ПСЖ после того, как ранее известный агент Вагнер Рибейро сообщил журналистам, что Неймар летом дважды встречался с представителями французского чемпиона - один раз на острове Ибица и еще раз в Сан-Паулу. ESPN сообщает, что по словам Рибейро лидеру бразильской сборной был предложен контракт, по которому он получал бы 40 миллионов евро в год после уплаты налогов, частный самолет для полетов на матчи сборной и долю акций в будущей сети гостиниц, которая должна носить его имя.

«Я не могу подтвердить данные Рибейро,» - заявил Неймар на пресс-конференции. - «Могу только сказать, что я вел переговоры с несколькими клубами, а не только с ПСЖ, однако принял решение остаться здщесь».

Ранее сообщалось, что бразилец подписал новый контракт с «Барселоной», по условиям которого он останется в каталанском клубе до 2021 года.