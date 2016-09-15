Юдин переведен в список травмированных до 4 октября

Защитник СКА Дмитрий Юдин, получивший повреждение в матче против «Северстали» 13 сентября (4:0), был помещен в список травмированных игроков.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, 21-летний хоккеист будет находиться в списке до 4 октября.

Юдин в матче с «Северсталью» отыграл 21 секунду. В первом периоде защитник ударился коньком о борт и после этого не выходил на лед. Хоккеист не поехал с командой на выездные матчи с «Барысом», «Автомобилистом» и «Югрой».

Напомним, в сезоне 2016/2017 Юдин провел шесть матчей и заработал коэффициент полезности «+3».

СКА после восьми матчей занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 17 очков. 16 сентября армейцы сыграют в Астане с «Барысом», начало встречи в 16:30. На время участия сборной России в Кубке мира команду тренирует Петр Воробьев.