Поединок между Лебедевым и Гассиевым запланирован на 3 декабря
Чемпион мира по
версии WBA и IBF в весовой категории до 91 кг Денис Лебедев проведет поединок
против соотечественника Мурата Гассиева, сообщает ТАСС.
Бой запланирован на
третье декабря.
Также в этот день
примут участие Дмитрий Кудряшов и дебютируют на профессиональной арене Алексей
Егоров и Андрей Афонин, перешедшие из любительского бокса.
В крайнем поединке
Денис Лебедев оказался сильнее аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса. 36-летний
боксер имеет на своем счету 29 побед, из которых 22 нокаутом и два поражения.
На счету Гассиева 24
победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.
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