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Поединок между Лебедевым и Гассиевым запланирован на 3 декабря

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Чемпион мира по версии WBA и IBF в весовой категории до 91 кг Денис Лебедев проведет поединок против соотечественника Мурата Гассиева, сообщает ТАСС.

Бой запланирован на третье декабря.

Также в этот день примут участие Дмитрий Кудряшов и дебютируют на профессиональной арене Алексей Егоров и Андрей Афонин, перешедшие из любительского бокса.

В крайнем поединке Денис Лебедев оказался сильнее аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса. 36-летний боксер имеет на своем счету 29 побед, из которых 22 нокаутом и два поражения.

На счету Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

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