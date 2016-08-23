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ФИФА ведет переговоры с FA о проведении церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Daily MailКомментарии

Церемония вручения «Золотого мяча» может пройти в январе 2017 года в Лондоне.

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино старается наладить отношения с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Ранее он присутствовал в Англии на праздничных мероприятиях в честь 50-летия победы национальной сборной на чемпионате мира 1966 года.

Напомним, по традиции обладатель «Золотого мяча» объявляется в январе каждого года на церемонии в Цюрихе.

Отношения между ФИФА и FA испортились в 2010 году после выборов места проведения чемпионата мира 2018 года, на который также претендовала Англия.

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