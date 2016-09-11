Льюис Хэмилтон: Гонка в Сингапуре – самая сложная
Британский пилот «Мерседеса»
Льюи Хэмилтон поделился ожиданиями от предтоящего этапа «Формулы-1», который
пройдет в Сингапуре.
- Гран-при Сингапура для меня -
это просто ещё одна гонка. Мне нравятся все Гран При, а то, что гонка здесь
проходит в тёмное время суток при искусственном освещении, для меня никакой
роли не играет. В принципе, по-моему, ночные гонки – это здорово, но теперь они
проходят и в Абу-Даби, и в Бахрейне. Хотя, возможно, гонка в Сингапуре – самая
сложная, поскольку здесь очень жарко, и длится она очень долго, - сказал Хэмилтон.
Перед пятнадцатым этапом «королевских гонок» 31-летний
британец занимает первое место в личном зачете, имея в активе 250 очков. Его
партнер по команде Нико Росберг занимает вторую строчку и отстает от лидера
чемпионата всего на два очка.
Ночная гонка на городской
трассе «Марина Бей» состоится в воскресенье, 18 сентября в 14:45 мск. За день до
этого состоится квалификационный заезд.