Пресс-секретарь губернатора Петербурга: После посещения стадиона на Крестовском сложилась благоприятная картина

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, как ранее и сообщалось в СМИ, посетил 15 сентября строящийся стадион на Крестовском острове.

- Мы действительно посетили стройку. В целом благоприятная картина после посещения. Губернатор ознакомился с ходом работ. Посмотрел на то, как новый подрядчик работает с дефектованием брака. И ознакомился с докладами о сроках строительства. Подрядчики и субподрядчики работают активно.

Есть полное понимание по срокам сдачи работ как на внешнем контуре, так и внутренней чаше стадиона. Вчера было подано питание, и стадион полностью освещен, что помогает работать, в том числе и в третью смену. Работы ведутся преимущественно на внешнем контуре - для того, чтобы полностью закрыть стадион к наступлению глубокой осени. В данный момент идет активная установка батарей отопления внутри стадиона, - приводит Life 78 слова пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова.

Напомним, арена на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы на объекте планируют завершить 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион должны ввести в эксплуатацию. За время строительства стоимость арены выросла с 6,7 до порядка 39 миллиардов рублей.

Планируется, что в марте 2017 года стадион перейдет под управление «Зенита», а первый матч на арене сине-бело-голубые проведут в апреле 2017-го в рамках чемпионата России. Стадион примет игры Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.