Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 2СКА
ХоккейАвтомобилист0 : 0ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург0 : 1Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Пресс-секретарь губернатора Петербурга: После посещения стадиона на Крестовском сложилась благоприятная картина

Максим Шитиков
Источник:  Life 78Комментарии

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, как ранее и сообщалось в СМИ, посетил 15 сентября строящийся стадион на Крестовском острове.

- Мы действительно посетили стройку. В целом благоприятная картина после посещения. Губернатор ознакомился с ходом работ. Посмотрел на то, как новый подрядчик работает с дефектованием брака. И ознакомился с докладами о сроках строительства. Подрядчики и субподрядчики работают активно.

Есть полное понимание по срокам сдачи работ как на внешнем контуре, так и внутренней чаше стадиона. Вчера было подано питание, и стадион полностью освещен, что помогает работать, в том числе и в третью смену. Работы ведутся преимущественно на внешнем контуре - для того, чтобы полностью закрыть стадион к наступлению глубокой осени. В данный момент идет активная установка батарей отопления внутри стадиона, - приводит Life 78 слова пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова.

«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербург

Алексей Миллер остался разочарован стадионом на Крестовском острове

Напомним, арена на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы на объекте планируют завершить 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион должны ввести в эксплуатацию. За время строительства стоимость арены выросла с 6,7 до порядка 39 миллиардов рублей. 

Планируется, что в марте 2017 года стадион перейдет под управление «Зенита», а первый матч на арене сине-бело-голубые проведут в апреле 2017-го в рамках чемпионата России. Стадион примет игры Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Полтавченко посетит стадион на КрестовскомГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 15 сентября посетит стадион на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном.Виталий Мутко: Смену генподрядчика стадиона в Петербурге нужно было делать еще год назадМинистр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о смене генподрядичка стадиона на Крестовском острове.На стадионе в Петербурге провели молебен об успешном завершении строительстваРуководитель сектора коммуникаций городской митрополии Наталья Радоманова сообщила о проведении молебна, который прошел 12 сентября на строящемся стадионе «Зенита» во второй половине дня.Алексей Миллер остался разочарован стадионом на Крестовском островеПредседатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрел строящийся стадион «Зенита» на Крестовском острове.«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербург«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в ПетербургСтадион в Петербурге отстрелялся на инспекции ФИФА: теперь и нам рассказали, как собираются до 26 декабря закончить строительство арены.Директор ФИФА по проведению соревнований: Получили все гарантии, что стадион в Петербурге будет сдан в декабреДиректор ФИФА по проведению соревнований Колин Смит поделился мнением организации о ходе строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Вице-губернатор Петербурга: В футбол на новом стадионе можно играть уже сегодня. Осталось ворота поставить и разметку нанестиВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Алексей Сорокин: В апреле и мае на стадионе в Петербурге «Зенит» проведет тестовые матчиГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе подготовки стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Губернатор Петербурга обратится к Миллеру с просьбой закупать оборудование для эксплуатации стадиона на КрестовскомГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направит письмо с просьбой о закупке материалов и оборудования для ежедневной эксплуатации стадиона на Крестовском острове в адрес председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.Стадион на Крестовском острове переоформят на «Зенит» в марте 2017 годаСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет переоформлен на «Зенит» в марте 2017 года. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз комитета по строительству Санкт-Петербурга.«Лужникам» зеленый свет. Почему в Москве порядок со стадионом, а в Питере – нет«Лужникам» зеленый свет. Почему в Москве порядок со стадионом, а в Питере – нетПока в Питере думают, как достроить арену на Крестовском острове, в Москве рапортуют, что главный стадион ЧМ-2018 будет готов к концу года.В Санкт-Петербурге требуют признать недействительными контракты с подрядчиками строящегося стадионаКомитет Петербурга по строительству подал иски в арбитражные суды города и Ленинградской области. Они требуют признать недействительными контрактов с подрядчиками стадиона на Крестовском острове, который будет принимать матчи чемпионата мира 2018 года.Суд оставил без движения иск «Инжтрансстроя-СПб» к комитету по строительству ПетербургаАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение оставить без движения исковое заявление бывшего генподрядчика стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстроя-СПб» к городскому комитету по строительству, сообщает ТАСС.Бывший генподрядчик строительства стадиона на Крестовском подал в суд на ФАСБывший генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове компания «Трансстрой» подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России.Виталий Мутко: Через 15 дней переведем строительство стадиона на Крестовском в зеленую зонуМинистр спорта России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о ходе работ по строительству стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Поле стадиона в Петербурге в октябре планируют передать «Зениту»Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о ходе строительства стадиона на Крестовском острове.Представитель ФИФА: Два дня назад стадион в Петербурге вызывал сомнения. Сегодня я успокоилсяПредставитель ФИФА Чарльз Ботта, посетивший стройку стадиона на Крестовском острове в Петербурге, оценил ход подготовки объекта.Виталий Мутко: Ситуация со строительством стадиона на Крестовском острове коренным образом измененаМинистр спорта России Виталий Мутко рассказал о ходе строительства стадиона на Крестовском острове в ПетербургеБывший генподрядчик стадиона на Крестовском подал в суд на Комитет по строительству ПетербургаНа сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области появилось три исковых заявления в отношении городского комитета по строительству.Сборная и стадион в Питере: Чья интрига круче?Сборная и стадион в Питере: Чья интрига круче?Обозреватель Sovsport.ru – о первом матче обновленной сборной России.

Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
полтавченко георгий
полтавченко георгий

Cпецпредложения