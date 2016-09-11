Дженсон Баттон: Неужели «Формула-1» менее интересна, чем покемоны?

Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон столкнулся с толпой игроков Pokemon GO и поделился мнением относительно этого события.

- Вчера вечером я снял момент в торговом центре – и это самое ужасное, что я когда-либо видел! Вы смотрели фильмы про то, какими будут люди в будущем? Именно это я видел вчера в торговом центре! Целая толпа людей шла в одну сторону – и знаете, почему? Покемон.

When Pokemon takes over the World. #veryweird #notforme Видео опубликовано Jenson Button (@jensonbutton_22) Сен 15 2016 в 3:11 PDT

Примерно 2000 человек шли в одно место, чтобы поймать покемона. Даже не знаю, зачем они это делают. Неужели «Формула-1» менее интересна, чем это? Мне кажется, что нет! И если они могут заставить такое число людей ловить жёлтое пятно, то и мы в «Формуле-1» определённо можем привлечь больше молодой аудитории, - сказал Баттон.

Перед пятнадцатым этапом «королевских гонок», который пройдет в Сингапуре, 36-летний британец занимает 15-е место, имея в активе 17 очков.

Ночная гонка на городской трассе «Марина Бей» состоится в воскресенье, 18 сентября в 14:45 мск. За день до этого состоится квалификационный заезд.