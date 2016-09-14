ESL Pro League изменила формат своего турнира

ESL объявила об изменениях в формате финала Pro League, начиная с предстоящего мероприятия в Бразилии.



Новый формат, который было утвержден Советом игроков WESA, изменил количество участников с 8 до 12, по шесть участников от каждого региона. Двенадцать команд будут разделены на две группы. Турнир начнется с групповых матчей в формате bo1. Коллективы, занявшие первое место пройдут в полуфиналы, а 2 и 3 места в четвертьфиналы.



«ESL и Совет Игроков WESA очень довольны тем, как новый формат выглядит, и я надеюсь, что сообщество по достоинству его оценят», — прокомментировал изменения Виктор «vuggo» Жендеби, председатель Совета игроков.

Финальная часть ESL Pro League пройдет с 26 по 30 октября в Сан-Паулу, Бразилия.

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