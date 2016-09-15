Футбольный союз ДНР вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций
Футбольный союз Донецкой
народной республики вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций
(CONIFA), сообщает пресс-служба организации.
«Мы приветствует ДНР в своих рядах», - сообщает в твиттере CONIFA.
CONIFA keeps growing! We welcome #DonetskPR to the CONIFA family! After a visit to Donetsk we will provide a report from the ground soon!— CONIFA (@CONIFAOfficial) 14 сентября 2016 г.
Организация была создана в
2013 году, в ее состав включены футбольные ассоциации стран, которые не входят
в состав международной федерации футбола (FIFA). На следующий год после создания прошел
первый чемпионат мира под эгидой CONIFA.
Победителем стала сборная графства Ницца.
В состав CONIFA входит более 40 ассоциаций, в том числе
Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически