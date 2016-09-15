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Футбольный союз ДНР вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций

Александр Семкив
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Футбольный союз Донецкой народной республики вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), сообщает пресс-служба организации.

«Мы приветствует ДНР в своих рядах», - сообщает в твиттере CONIFA.

Организация была создана в 2013 году, в ее состав включены футбольные ассоциации стран, которые не входят в состав международной федерации футбола (FIFA). На следующий год после создания прошел первый чемпионат мира под эгидой CONIFA. Победителем стала сборная графства Ницца.

В состав CONIFA входит более 40 ассоциаций, в том числе Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

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