Футбольный союз ДНР вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций

Футбольный союз Донецкой народной республики вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), сообщает пресс-служба организации.

«Мы приветствует ДНР в своих рядах», - сообщает в твиттере CONIFA.

CONIFA keeps growing! We welcome #DonetskPR to the CONIFA family! After a visit to Donetsk we will provide a report from the ground soon!