Футбольный союз ДНР вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций

Футбольный союз Донецкой народной республики вошел в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), сообщает пресс-служба организации.

«Мы приветствует ДНР в своих рядах», - сообщает в твиттере CONIFA.

CONIFA keeps growing! We welcome #DonetskPR to the CONIFA family! After a visit to Donetsk we will provide a report from the ground soon! — CONIFA (@CONIFAOfficial) 14 сентября 2016 г.

Организация была создана в 2013 году, в ее состав включены футбольные ассоциации стран, которые не входят в состав международной федерации футбола (FIFA). На следующий год после создания прошел первый чемпионат мира под эгидой CONIFA. Победителем стала сборная графства Ницца.

В состав CONIFA входит более 40 ассоциаций, в том числе Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.