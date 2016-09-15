«Зальцбург» – «Краснодар»: Смолов, Петров, Эбуэ выйдут в стартовом составе
Исполняющий
обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов назвал состав команды
на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зальцбургом».
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Эбуэ, Каборе, Ахмедов, Жоаозиньо, Подберезкин, Смолов.
Запасные: Синицын, Мартынович, Мамаев, Газинский, Ари, Калешин, Лаборде.
Матч «Зальцбург» – «Краснодар» пройдет в четверг на «Ред Булл Арене». Начало – 22:05 (мск).
Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция