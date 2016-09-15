Дубль Аалтонена принес «Витязю» победу над «Спартаком»
У хозяев льда отличились Максим Афиногенов, Миро Аалтонен (дважды), Алексей Макеев и Никита Выглазов, у гостей - Виктор Бобров и Алексей Бондарев.
Подмосковный клуб одержал третью победу, а москвичи потерпели третье поражение в основное время.
17 сентября «Витязь» примет ХК «Сочи», а «Спартак» в тот же день сыграет дома с московским «Динамо».
Матч
Витязь - Спартак - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы:
Афиногенов (Семёнов, Макеев), 0:20 (1:0). Бобров (Лещенко, Ли), 7:55 (1:1). Аалтонен (Копейкин), 26:29 (2:1 - бол.). Макеев (Ержабек), 34:22 (3:1). Бондарев (Глазачев, Гилрой), 39:33 (3:2 - бол.). Аалтонен (Копейкин, Семёнов), 39:52 (4:2). Выглазов (Катичев), 56:34 (5:2).
Место и дата
15 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция