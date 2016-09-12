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Китайский бизнесмен стал владельцем «Вест Бромвича»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Вест Бромвич»Комментарии

Китайская компания, владельцем которой является 42-летний Гуачан Лай, стала новым владельцем футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион».

Предыдущим владельцем команды был Джереми Пирс, при котором 11 из 15 сезонов команда провела в высшем дивизионе Англии.

- Я очень рад, что сделка по приобретению «Вест Бромвича» состоялась. Все бумаги оформлены. Хотел бы поблагодарить Джереми Пирса за то, что заложил прочный фундамент для следующего этапа развития клуба, - сказал Лай. 

После четырех матчей чемпионата Англии «дрозды» расположились на 12-й строчке, в активе команды четыре очка.

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