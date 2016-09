Китайский бизнесмен стал владельцем «Вест Бромвича»

Китайская компания, владельцем которой является 42-летний Гуачан Лай, стала новым владельцем футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион».

Предыдущим владельцем команды был Джереми Пирс, при котором 11 из 15 сезонов команда провела в высшем дивизионе Англии.

- Я очень рад, что сделка по приобретению «Вест Бромвича» состоялась. Все бумаги оформлены. Хотел бы поблагодарить Джереми Пирса за то, что заложил прочный фундамент для следующего этапа развития клуба, - сказал Лай.

Albion confirms that the change of control announced in August has now been completed https://t.co/u0lhoIDwQL #WBA pic.twitter.com/KMGkzuzQGK