«Манчестер Юнайтед» уступил «Фейеноорду» в Лиге Европы
«Фейеноорд» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.
В первом тайме территориальное и игровое преимущество было на стороне хозяев поля. Команда Жозе Моуринью, в свою очередь, действовала пассивно.
Во второй половине характер игры существенно не изменился, командам не хватало скоростей. И все же голладский клуб склонил чашу весов на свою сторону: на 79-й минуте единственный год забил Тонни де Вильенья.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.
29 сентября «МЮ» примет луганскую «Зарю», а «Фейеноорд» в тот же день сыграет на выезде с «Фенербахче».
Матч
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
де Вильенья 79 (1:0).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Конголо, ван дер Хейден, Боттегин, Торнстра, Эль Ахмади, Карсдорп (Ньивкооп, 90), де Вильенья, Йоргенсен, Кюйт, Бергейс (Гюлден, 68)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Байи, Мата (Янг, 63), Эррера, Погба, Шнайдерлин, Марсьяль (Депай, 63), Рэшфорд (Ибрагимович, 63)
Предупреждения:
ван дер Хейден, 23 - нет
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
15 сентября 20:00, Де Куйп, Текстовая трансляция