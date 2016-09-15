«Манчестер Юнайтед» уступил «Фейеноорду» в Лиге Европы

«Фейеноорд» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

В первом тайме территориальное и игровое преимущество было на стороне хозяев поля. Команда Жозе Моуринью, в свою очередь, действовала пассивно.

Во второй половине характер игры существенно не изменился, командам не хватало скоростей. И все же голладский клуб склонил чашу весов на свою сторону: на 79-й минуте единственный год забил Тонни де Вильенья.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.

29 сентября «МЮ» примет луганскую «Зарю», а «Фейеноорд» в тот же день сыграет на выезде с «Фенербахче».