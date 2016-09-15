«Заря» не удержала победу в матче с «Фенербахче»
«Заря» в Одессе сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1) в первом матче группового этапа Лиги Европы.
Счет на 52-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Дмитрий Гречишкин.
Уже в компенсированное время гости отыгрались – отличился Симон Кьяер.
В другой встрече группы А «Фейеноорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
29 сентября «Заря» сыграет на выезде с «МЮ», а «Фенербахче» примет «Фейеноорд».
Матч
Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)
Голы
Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу
Предупреждения:
Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция