Соперники «Зенита» по группе Лиги Европы АЗ и «Дандолк» сыграли вничью
Голландский АЗ и ирландский «Дандолк» в стартовом туре группового этапа Лиги Европы сыграли вничью в Алкмаре - 1:1.
У хозяев на 61-й минуте гол забил бельгийский полузащитник Стин Вуйтенс. Гости отыгрались на последней минуте основного времени, отличился форвард Киаран Килдафф. С 71-й минуты ирландцы играли в меньшинстве: за две желтые карточки был удален полузащитник Стивен О'Доннелл.
Напомним, команды выступают в группе D, куда также попал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые начали групповой этап с волевой победы в Израиле над «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи подопечные Мирчи Луческу уступали 0:3.
В следующем туре АЗ сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» примет «Маккаби» в Дублине. Матчи состоятся 29 сентября.
Матч
Голы
Вуйтенс 61 (1:0). Килдафф 89 (1:1).
Состав
Алкмар: Роше, Йоханссон, Хапс, Люккассен, Влаар, ван Эйден, Соуза, Джаханбахш (Бель Хассани, 75), Вуйтенс (Риенстра, 65), ван Оверем, Фрайдей (Вегорст, 55)
Дандолк: Роджерс, Мэсси, Бойл, Гатленд, Гэннон, Маунтни (Бенсон, 77), Хорган, О'Доннел, Финн, Макэлени (Килдафф, 84), Макмиллан (Шилдс, 75)
Предупреждения:
Йоханссон, 87 - О'Доннел, 45; Бенсон, 85; Килдафф, 90
Удаления:
нет - О'Доннел, 71
Судья:
Клейтон Пизани (Мальта)
Место и дата
15 сентября 20:00, АФАС, Онлайн-трансляция