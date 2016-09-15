«Коньяспор» - «Шахтер». Онлайн
В
четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Коньяспор»
(Турция) и «Шахтер» из Донецка.
Их матч
пройдет в горде Конья и и начнется в 22:05 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что в группе Н также играют португальская «Брага» и бельгийский «Гент».
Матч
Коньяспор - Шахтер - 0:1 (0:0)
Голы
Феррейра 75 (0:1).
Состав
Коньяспор: Киринтили, Дуглас, Скубич, Вукович, Туран, Йенссон (Сонмез, 83), Байич (Хора, 69), Чамдали, Али Чахинер, Милошевич (Меха, 77), Гаджиахметович
Шахтер: Пятов, Исмаили, Бутко, Кучер, Ракицкий, Бернард (Тайсон, 65), Коваленко (Малышев, 90), Марлос, Степаненко, Фред, Феррейра (Эдуардо, 88)
Предупреждения:
Туран, 10; Байич, 14 - Фред, 73
Место и дата
15 сентября 22:05, Торку Арена, Текстовая трансляция
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