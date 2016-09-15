«Коньяспор» - «Шахтер». Онлайн

В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Коньяспор» (Турция) и «Шахтер» из Донецка.

Их матч пройдет в горде Конья и и начнется в 22:05 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в группе Н также играют португальская «Брага» и бельгийский «Гент».