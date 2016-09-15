Лаури Марьямяки: Матч с Россией на Кубке мира будет более тяжелым, чем полуфинал ЧМ в Москве

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки рассказал об ожиданиях перед матчем с Россией на Кубке мира и вспомнил победу над Россией в полуфинале чемпионата мира в Москве.

«Конечно, тогда мы хорошо сыграли тактически. Нынешняя же игра будет более тяжелой, учитывая такое количество квалифицированных игроков у соперника, что я увидел в игре с Канадой», – приводит ТАСС слова Марьямяки.

Напомним, Россия и Финляндия попали в группу B и сыграют друг с другом 22 сентября.