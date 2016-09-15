Владимир Левитин: Под назначение свободного в ворота «Маккаби» не подходит ни один пункт правил

Арбитр Всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал эпизод с назначением свободного удара в штрафной «Маккаби» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом». Игру обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Иваном Кружльяком.

– Не понимаю, какие основания были у судьи дать свободный. Что там такое было? Для меня это вопрос вопросов.

– А за какие нарушения можно в принципе назначить свободный удар в штрафной?

– За многое. Например, в случае опасной игры. Но здесь не подходит ни один пункт правила. Шла обычная борьба плечо в плечо. Я считаю, что действия судьи должны быть понятны зрительской аудитории. А решения Кружльяка не поддаются логике. Не знаю, как он теперь будет все объяснять.

– А в целом как он отработал матч?

– Слабо. Он не контролировал игру, допускал конвульсивные действия. Серьезных ошибок больше не допустил, но игру из-под контроля выпустил, непонятно за что поднимал желтые карточки. Это говорит об отсутствии класса, железной воли. Игра идет сама по себе, а судья свистит сам по себе. Такого не должно быть.

Напомним, проигрывая со счетом 0:3 «Зенит» вырвал победу, забив четыре гола за 14 минут.