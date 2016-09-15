Владимир Левитин: Под назначение свободного в ворота «Маккаби» не подходит ни один пункт правил
Арбитр Всесоюзной
категории Владимир Левитин прокомментировал эпизод с назначением свободного удара
в штрафной «Маккаби» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Игру обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Иваном Кружльяком.
– Не понимаю, какие основания были у судьи дать свободный. Что там такое было? Для меня это вопрос вопросов.
– А за какие
нарушения можно в принципе назначить свободный удар в штрафной?
– За многое. Например, в случае опасной игры. Но здесь не подходит ни один пункт правила. Шла обычная борьба плечо в плечо. Я считаю, что действия судьи должны быть понятны зрительской аудитории. А решения Кружльяка не поддаются логике. Не знаю, как он теперь будет все объяснять.
– А в целом как он
отработал матч?
– Слабо. Он не контролировал игру, допускал конвульсивные действия. Серьезных ошибок больше не допустил, но игру из-под контроля выпустил, непонятно за что поднимал желтые карточки. Это говорит об отсутствии класса, железной воли. Игра идет сама по себе, а судья свистит сам по себе. Такого не должно быть.
Напомним, проигрывая со счетом 0:3 «Зенит» вырвал победу, забив четыре гола за 14 минут.
Все голы матча
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция