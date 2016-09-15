Вячеслав Буцаев: Отдали «Динамо» только один период, а в концовке сыграли по счету

Главный тренер ХК Сочи прокомментировал победу над московским «Динамо» - 2:1 в регулярном чемпионате КХЛ.

- Я доволен тем, как команда играла в первом и втором периоде, - отметил Вячеслав Буцаев. – А вот во втором мы от своего плана на игру отошли, и «Динамо» сразу этим воспользовалось. Но затем мы вновь вернули игру в свое русло. А в концовке просто сыграли по счету.