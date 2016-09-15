Сергей Орешкин: Недоработали из-за своей самоуверенности. Что-то ушло
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от ХК Сочи – 1:2.
- Не реализовали очень много моментов, - признал Сергей Орешкин. – Надо ко всему относиться максимально. Ну и в концовке, конечно, недоработали… Опять из-за своей уверенности или самоуверенности. Будем с этим разбираться.
- Почему «Динамо» так мало забивает в последних матчах?
- Раз на раз не приходится. Было, что и много забивали. А сейчас что-то ушло. Над этим надо работать. И рук не опускать.
- Сегодня в «Динамо» дебютировал 17-летний форвард Клим Костин. Это производственная необходимость или вы просто даете молодежи шанс?
- Мы и в прошлом году его юниорам давали. И в этом будем продолжать это делать. Растить в команде свою молодежь – стратегия нашего клуба.