Сергей Орешкин: Недоработали из-за своей самоуверенности. Что-то ушло

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от ХК Сочи – 1:2.

- Не реализовали очень много моментов, - признал Сергей Орешкин. – Надо ко всему относиться максимально. Ну и в концовке, конечно, недоработали… Опять из-за своей уверенности или самоуверенности. Будем с этим разбираться.

- Почему «Динамо» так мало забивает в последних матчах?

- Раз на раз не приходится. Было, что и много забивали. А сейчас что-то ушло. Над этим надо работать. И рук не опускать.

- Сегодня в «Динамо» дебютировал 17-летний форвард Клим Костин. Это производственная необходимость или вы просто даете молодежи шанс?

- Мы и в прошлом году его юниорам давали. И в этом будем продолжать это делать. Растить в команде свою молодежь – стратегия нашего клуба.