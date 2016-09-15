Мартиньш Карсумс: Хорошо играем, но голов мало. Это нас уже в нескольких матчах прибило

Форвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал поражение в матче с ХК Сочи – 1:2.

- Забили гол и немного расслабились, - рассуждает Мартиньш Карсумс. – Допустили два удаления кряду. А потом одна маленькая ошибка, и они второй гол забили. Затем уже у нас было много хороших моментов. Но вратарь «Сочи» сыграл хорошо.

- Почему у «Динамо» захромала реализация?

- Моментов много. И хороших моментов! Но не используем мы их. Это нас уже во многих играх прибило. Хорошо ведь играем. Не скажу, что плохо. Ну разве что с «Ак Барсом» матч не получился. А во всех остальных – старались. Усталости у нас нет.