Владислав Радимов: Я не верил, что «Зенит» сможет спасти матч
Бывший полузащитник «Зенита», ныне главный тренер «Зенит-2»
Владислав Радимов прокомментировал победу питерской команды в матче первого
тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).
«Смотрел этот сумасшедший матч
вместе с Константином Сергеевичем Зыряновым. Главное, что нужно вынести из
этого матча, что команда, проигрывая со счётом 0:3, смогла выиграть 4:3. Если
покопаться в статистике, то подобной случай, чтобы российский клуб так
отыгрался, был очень давно. Очень рад, что это сделал «Зенит». Положа руку на
сердце, я не верил, что «Зенит» сможет спасти матч», - цитирует Радимова
Чемпионат.com.
Напомним, «Зенит» проигрывая по
ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.
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