Владислав Радимов: Я не верил, что «Зенит» сможет спасти матч

Бывший полузащитник «Зенита», ныне главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал победу питерской команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).

«Смотрел этот сумасшедший матч вместе с Константином Сергеевичем Зыряновым. Главное, что нужно вынести из этого матча, что команда, проигрывая со счётом 0:3, смогла выиграть 4:3. Если покопаться в статистике, то подобной случай, чтобы российский клуб так отыгрался, был очень давно. Очень рад, что это сделал «Зенит». Положа руку на сердце, я не верил, что «Зенит» сможет спасти матч», - цитирует Радимова Чемпионат.com.

Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.

Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.