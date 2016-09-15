Клим Костин: Докажу, что я и в 17 лет могу играть в КХЛ

17 летний форвард Клим Костин поделился своими впечатлениями от дебюта в московском «Динамо».

- Не сказал бы, что дебют получился хорошим, - признал Клим Костин. – Команда проиграла. И я не смог ей помочь. Но я все равно доволен – тем, что мне дают шанс, что тренеры доверяют. Постараюсь оправдать их надежды. Доказать, что я и в этом возрасте уже могу играть в КХЛ.

- Волновались перед игрой?

- Конечно. Но партнеры меня поддержали. От этого сразу стало легче. Когда меня посадили на лавку – вопросов не было. В ответственные моменты на площадке должны быть лучшие.

Напомним, что в этом поединке московское «Динамо» уступило ХК Сочи – 1:2.