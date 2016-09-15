РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» и другие матчи
Результаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.
Чемпионат России по футболу
РФПЛ
7-й тур
Матч
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция