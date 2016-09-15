Константин Барулин: Спасибо Саньке Еременко за игру! И нашей сборной - тоже

Голкипер ХК Сочи Константин Барулин – о победе над московским «Динамо» (2:1) в чемпионате КХЛ и Кубке мира.

- Хорошо, что мы забили динамовцам в большинстве, - сказал Константин Барулин. – А второй гол – удачный отскок. Тут к Саньке Еременко никаких претензий быть не может. Спасибо ему тоже за игру! У меня в «Динамо» много родных ребят.

- У Горохова против «Динамо» была дополнительная мотивация?

- Возможно. Мы выполняем свою работу. Переходим из клуба в клуб. И, конечно, при своих бывших болельщиках тоже хочется себя показать.

- Кто за вас болел сегодня в Москве?

- Брат пришел на матч. Поэтому у меня тоже мотивация была.

- Ночью матч Россия – Канада не смотрели?

- Нет, только обзор с утра. Молодцы! Здорово сыграли. В концовочке немного не хватило… Но там овертайм «три на три». Интересно было посмотреть!

- Хотели бы сыграть в таком овертайме?

- Пока я выступаю здесь. А там – посмотрим.