Мирча Луческу: Свободный удар в ворота «Маккаби»? Это был скорее пенальти

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Маккаби» (4:3) оценил игру Жулиано и поделился мнением об эпизоде со свободным ударом в ворота израильской команды.

- Можно ли сказать, что выход Маурисио решил исход матча? И еще многие удивились, что вы оставили Кокорина.

- Думаю, что всю игру во втором тайме изменил Жулиано. Он был на основании всех атак, он и забивал, и дал последнюю передачу, когда отличился Джорджевич. Заслужили похвалы и Маурисио, и Джорджевич.

Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь - он упустил мяч в контратаке, и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Но, честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего.

- Знали ли вы такое правило о свободном, который был назначен перед вторым голом?

- Это скорее был пенальти, а не свободный удар. Он сыграл рукой в своей штрафной, - цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, на 81-й минуте в ворота Предрага Райковича был назначен свободный удар, а защитник Эли Даса был удален за две желтые карточки. Игрок «Маккаби» сначала сфолил в центре поля, после чего остановил мяч рукой в штрафной площади.

Согласно правилам ФИФА, если был совершен фол на вторую желтую карточку, рефери может не останавливать игру, когда атакующая команда имеет явную возможность забить гол. Если сфоливший игрок позже коснулся мяча или вступил в борьбу - арбитр должен остановить игру, показать второе предупреждение футболисту и назначить свободный удар с места, где остановился матч.