Жозе Моуринью: Мы не заслужили поражение, соперник забил из офсайда
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал
поражение своих подопечных в матче первого тура группового раунда Лиги Европы от
«Фейеноорда» (0:1).
- Я не доволен итогом встречи. Мы не заслужили это
поражение. Игра была равной. У нас была цель победить, а у голландской команды –
не проиграть. Удивительно, что арбитр засчитал гол, забитый из офсайда», -
сказал Моуринью в эфире BT Sport.
Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Тонни де Вильена.
Матч
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
де Вильенья 79 (1:0).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Конголо, ван дер Хейден, Боттегин, Торнстра, Эль Ахмади, Карсдорп (Ньивкооп, 90), де Вильенья, Йоргенсен, Кюйт, Бергейс (Гюлден, 68)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Байи, Мата (Янг, 63), Эррера, Погба, Шнайдерлин, Марсьяль (Депай, 63), Рэшфорд (Ибрагимович, 63)
Предупреждения:
ван дер Хейден, 23 - нет
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
15 сентября 20:00, Де Куйп, Текстовая трансляция