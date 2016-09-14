Evil Geniuses анонсировала новый состав

Команды Escape Gaming и Ad Finem получили прямые приглашения на турнир Royal Arena по Dota 2.

Escape Gaming и Ad Finem пригласили на Royal Arena Команды Escape Gaming и Ad Finem получили прямые приглашения на турнир Royal Arena по Dota 2.

Epsilon сыграет на Gfinity CS:GO Invitational Шведксикй коллектив Epsilon последним получил приглашение на турнир Gfinity CS:GO Invitational по Counter-Strike: Global Offensive.

К команде Friends по Dota 2 присоединились Василий «AfterLife» Шишкин и Дмитрий «UnderShock» Большаков. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

AfterLife вошел в новый состав команды Friends К команде Friends по Dota 2 присоединились Василий «AfterLife» Шишкин и Дмитрий «UnderShock» Большаков. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

Команду EnVyUs пригласили на Gfinity CS:GO Invitational Французский коллектив EnVyUs получил приглашение на турнир Gfinity CS:GO Invitational по Counter-Strike: Global Offensive.

ESL объявила об изменениях в формате финала Pro League, начиная с предстоящего мероприятия в Бразилии.

ESL Pro League изменила формат своего турнира ESL объявила об изменениях в формате финала Pro League, начиная с предстоящего мероприятия в Бразилии.

Первый вице-президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подробно объясняет, почему киберспорт был признан спортом

Дмитрий Смит: Ловлю покемонов мы не собираемся спортизировать Первый вице-президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подробно объясняет, почему киберспорт был признан спортом

Команде Invictus Gaming по Dota 2 уже полтора года не платят призовые деньги с турнира Major All Stars.

Команде Invictus Gaming не платят призовые с Major All Stars уже полтора года

Команде Invictus Gaming не платят призовые с Major All Stars уже полтора года Команде Invictus Gaming по Dota 2 уже полтора года не платят призовые деньги с турнира Major All Stars.