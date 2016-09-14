Evil Geniuses анонсировала новый состав
Организация Evil Geniuses представила новый состав команды по Dota 2 на предстоящий сезон.
В новом сезоне за команду будут играть Андреас Франк «Crit-» Нильсен, Сумаил «Sumail» Хассан, Саахил «Universe» Арора, Людвиг «Zai» Вольберг и Артур «Arteezy» Бабаев.
Андреас «Cr1t-» Нильсен станет капитаном обновленного состава EG, а Клинтон «Fear» Лумиз, закончивший карьеру игрока, станет тренером «злых гениев».
Evil Geniuses на The International 2016 заняли третье место.
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