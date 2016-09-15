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Шота Арвеладзе: Не понимаю логику правила, по которому в наши ворота поставили свободный удар

Татьяна Кокорина
Источник:  Официальный сайт «Маккаби» Тель-АвивКомментарии

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе высказал мнение о назначении свободного удара в ворота его команды во время матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (3:4).

- Это новое правило, что в течение 10 секунд, если тебя удаляют, ты не должен не касаться мяча, но правило было изменено, чтобы не наказывать команду дважды. Я не понимаю логику этого правила, но, к сожалению, это случилось с нами. Мы были разбиты двумя быстрыми голами.

Если бы Даса не коснулся мяча - это была бы красная карточка, но не было бы фола. Но рефери позволил продолжить игру. Когда игрок фолит на вторую желтую карточку, судья мог остановить игру, показать красную карточку и продолжить. Мы были наказаны дважды по новому правилу. Это привело к поражению, - приводит слова Арвеладзе официальный сайт «Маккаби».

Напомним, на 81-й минуте в ворота Предрага Райковича был назначен свободный удар, а защитник Эли Даса был удален за две желтые карточки. Игрок «Маккаби» сначала сфолил в центре поля, после чего остановил мяч рукой в штрафной площади.

Согласно правилам ФИФА, если был совершен фол на вторую желтую карточку, рефери может не останавливать игру, когда атакующая команда имеет явную возможность забить гол. Если сфоливший игрок позже коснулся мяча или вступил в борьбу - арбитр должен остановить игру, показать второе предупреждение футболисту и назначить свободный удар с места, где остановился матч.

Матч

Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)

Голы

Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).

Состав

Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)

Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)

Предупреждения:

Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60

Удаления:

Даса, 80 - нет

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция

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