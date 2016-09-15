Шота Арвеладзе: Не понимаю логику правила, по которому в наши ворота поставили свободный удар

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе высказал мнение о назначении свободного удара в ворота его команды во время матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (3:4).

- Это новое правило, что в течение 10 секунд, если тебя удаляют, ты не должен не касаться мяча, но правило было изменено, чтобы не наказывать команду дважды. Я не понимаю логику этого правила, но, к сожалению, это случилось с нами. Мы были разбиты двумя быстрыми голами.

Если бы Даса не коснулся мяча - это была бы красная карточка, но не было бы фола. Но рефери позволил продолжить игру. Когда игрок фолит на вторую желтую карточку, судья мог остановить игру, показать красную карточку и продолжить. Мы были наказаны дважды по новому правилу. Это привело к поражению, - приводит слова Арвеладзе официальный сайт «Маккаби».

Напомним, на 81-й минуте в ворота Предрага Райковича был назначен свободный удар, а защитник Эли Даса был удален за две желтые карточки. Игрок «Маккаби» сначала сфолил в центре поля, после чего остановил мяч рукой в штрафной площади.

Согласно правилам ФИФА, если был совершен фол на вторую желтую карточку, рефери может не останавливать игру, когда атакующая команда имеет явную возможность забить гол. Если сфоливший игрок позже коснулся мяча или вступил в борьбу - арбитр должен остановить игру, показать второе предупреждение футболисту и назначить свободный удар с места, где остановился матч.